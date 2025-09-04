Roberto De Zerbi fait paniquer un joueur de l’OM !

Réputé comme intransigeant, Roberto De Zerbi a une vision claire du football qu'il veut pratiquer. Ses consignes sont complexes et donc difficiles à assimiler pour certains joueurs, y compris pour Leonardo Balerdi. Une situation qui pourrait expliquer le début de saison poussif du capitaine de l'OM.
Loin des ambitions affichées avant le début de saison, l'OM n'a inscrit que 3 points sur 9 possibles, concédant donc 2 défaites en 3 journées. Un bilan très maigre qui a permis de mettre en lumière les soucis défensifs du club marseillais. Et un homme est particulièrement pointé du doigt.
Balerdi en grande difficulté
Il s'agit en effet de Leonardo Balerdi. Le capitaine de l'OM a surtout été identifié comme le principal responsable de la défaite à Lyon où sa passe ratée a précipité l'expulsion de CJ Egan-Riley. L'Argentin voit même sa place de titulaire être menacée par les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd.
Les consignes de De Zerbi trop difficiles à assimiler ?
La Provence s'est donc penchée sur le cas Leonardo Balerdi, cherchant des explications à la mauvaise passe du capitaine de l'OM. Les nombreux changements au sein de l'effectif, avec notamment le départ d'Adrien Rabiot dont il était très proche, expliqueraient en partie les difficultés de l'Argentin. Cependant, le principal problème viendrait de la complexité des consignes de Roberto De Zerbi, très exigeant sur le plan tactique.