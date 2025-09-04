Roberto De Zerbi fait paniquer un joueur de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Réputé comme intransigeant, Roberto De Zerbi a une vision claire du football qu'il veut pratiquer. Ses consignes sont complexes et donc difficiles à assimiler pour certains joueurs, y compris pour Leonardo Balerdi. Une situation qui pourrait expliquer le début de saison poussif du capitaine de l'OM.

Loin des ambitions affichées avant le début de saison, l'OM n'a inscrit que 3 points sur 9 possibles, concédant donc 2 défaites en 3 journées. Un bilan très maigre qui a permis de mettre en lumière les soucis défensifs du club marseillais. Et un homme est particulièrement pointé du doigt.

Balerdi en grande difficulté Il s'agit en effet de Leonardo Balerdi. Le capitaine de l'OM a surtout été identifié comme le principal responsable de la défaite à Lyon où sa passe ratée a précipité l'expulsion de CJ Egan-Riley. L'Argentin voit même sa place de titulaire être menacée par les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd.