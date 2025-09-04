Un proche de Rabiot ne digère pas : Catastrophe à venir dans le vestiaire de l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce fut le feuilleton des deux dernières semaines de mercato. Placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a finalement rejoint l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Un départ qui a grandement fait parler et qui laisse des séquelles au sein du vestiaire de l'OM où le milieu de terrain français était très apprécié.

C'est sans nul doute la plus grosse bombe du mercato en Ligue 1. Lancé pour une seconde saison à l'OM après un premier exercice très abouti, Adrien Rabiot s'est retrouvé sur la liste des transferts le 19 août dernier. Une sanction qui faisait suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires après la défaite à Rennes (0-1). Et alors que le feuilleton s'est éternisé, le joueur formé au PSG a bien quitté le club et s'est engagé avec l'AC Milan dans les dernières heures du mercato.

Balerdi vit mal l'affaire Rabiot Un départ qui n'est évidemment pas sans conséquence pour le projet sportif de l'OM, mais également au sein du vestiaire marseillais où Adrien Rabiot était très apprécié. D'ailleurs, selon les informations de La Provence, le capitaine Leonardo Balerdi a été particulièrement affecté du départ du néo-Milanais dont il était très proche. Une situation qui pourrait même expliquer en partie son début de saison raté.