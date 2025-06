L’OM en danger, McCourt fait une grande annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que le football français traverse une nouvelle crise liée aux droits TV, Frank McCourt a assuré que son club, l’OM, qu’il continue à soutenir financièrement, n’était pas en danger. L’homme d’affaires américain, de passage à Paris cette semaine, où il a rencontré plusieurs acteurs du football français, s’est d'ailleurs dit favorable à un changement de gouvernance en Ligue 1.

Cette semaine, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, était à Paris, où il a pu échanger avec plusieurs acteurs du football français et plus largement du sport, comme la ministre des Sports Marie Barsacq, le président de la FFF Philippe Diallo et d'autres propriétaires de clubs de Ligue 1. L'homme d’affaires américain souhaitait que « les dirigeants sachent que je prends très au sérieux la situation du football professionnel en France », écouter leur point de vue et partager le sien, comme il l’a confié au JDD.

« Il faut remettre de l’ordre dans la gouvernance » Frank McCourt a alors été interrogé sur les droits TV de la Ligue 1 et comment s’y prendre pour les valoriser au mieux : « Nous, les clubs, devons d’abord reprendre nos droits à travers la Ligue et mettre fin à ce cycle incessant de décisions de court terme aux conséquences néfastes à long terme. Il faut remettre de l’ordre dans la gouvernance, aller de nouveau de l’avant pour développer les droits télévisuels et toutes les sources de revenus dont le football français a besoin. Il sousperforme complètement dans ce domaine. Nous vivrons peut-être une période difficile pendant un an ou deux, mais ce fut souvent le cas depuis mon arrivée. La réforme devra faire en sorte que les clubs soient maîtres des décisions qui les impactent. Aujourd’hui, ce sont d’autres personnes qui prennent les décisions qui s’imposent aux clubs. Le système actuel est très dysfonctionnel. »