La terrible prédiction, l’OM va vivre une catastrophe ?

Ayant terminé 2ème de Ligue 1 la saison dernière, l’OM a atteint son objectif : retrouver la Ligue des Champions. Le club phocéen s’apprête donc à regoûter aux soirées européennes avec des chocs en prévision. Alors que les joueurs de Roberto De Zerbi connaissent leurs adversaires, les prédictions ne sont clairement pas bonnes pour l’OM. Se dirige-t-on alors tout droit vers une catastrophe ?

Cette saison, on aura donc le droit à 3 clubs français en Ligue des Champions : le PSG, l’AS Monaco et l’OM. Principal objectif de la formation olympienne, les joueurs de Roberto De Zerbi joueront donc des matchs de prestige. Depuis quelques jours maintenant, l’OM connait d’ailleurs ses adversaires pour la phase de ligue. Ainsi, si les Olympiens veulent passer à la phase à élimination directe, il faudra accumuler les bons résultats face au Real Madrid, Liverpool, Bruges, l’Ajax Amsterdam, le Sporting Portugal, l’Atalanta Bergame, Newcastle ainsi que l’Union Saint-Gilloise.

L’OM va finir 31ème ? La question est maintenant de savoir comment l’OM va s’en sortir avec ce programme. Alors que la vérité sera celle du terrain pour les joueurs de Roberto De Zerbi, les prédictions sont très inquiétantes. En effet, alors qu’Opta voit le PSG finir dans le top 8 et l’AS Monaco parmi les barragistes, pour l’OM, c’est terrible puisque le club phocéen est annoncé à la 31ème place de la phase de ligue. Avec un tel classement, Marseille serait ainsi éliminé avant la phase à élimination directe et l’aventure en Ligue des Champions prendrait donc fin très tôt.