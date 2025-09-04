OM - De Zerbi viré : Son remplaçant annoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison de l'OM commence assez mal, au point que la crise pointe déjà le bout de son nez. Et comme tout va très vite à Marseille, un départ de Roberto De Zerbi pourrait rapidement devenir un sujet crédible. D'ailleurs, le journaliste Nicolas Vilas prédit un départ de l'Italien à moyen terme, et annonce même déjà son remplaçant.

Présent sur le plateau du Winimax FC, Nicolas Vilas a été invité à faire ses prédictions pour la saison. Et l'ancien journaliste de RMC imagine notamment Roberto De Zerbi ne pas finir la saison sur le banc de l'OM, où la saison a déjà commencé de façon très chaude. Et Nicolas Vilas annonce même l'entraîneur qui pourrait le remplacer : Habib Beye.

De Zerbi remplacé par Beye, la folle prédiction « Moi je t’écris l’histoire, Rennes va faire sa saison, ils vont dire qu’ils ne jouent pas l’Europe mais Habib Beye va faire son taff au Stade Rennais. Beye va qualifier le club breton en coupe d’Europe et il va recevoir un coup de téléphone de Longoria ou de Benatia », prédit le journaliste avant de poursuivre.