OM - De Zerbi viré : Son remplaçant annoncé en direct !

La saison de l'OM commence assez mal, au point que la crise pointe déjà le bout de son nez. Et comme tout va très vite à Marseille, un départ de Roberto De Zerbi pourrait rapidement devenir un sujet crédible. D'ailleurs, le journaliste Nicolas Vilas prédit un départ de l'Italien à moyen terme, et annonce même déjà son remplaçant.
Présent sur le plateau du Winimax FC, Nicolas Vilas a été invité à faire ses prédictions pour la saison. Et l'ancien journaliste de RMC imagine notamment Roberto De Zerbi ne pas finir la saison sur le banc de l'OM, où la saison a déjà commencé de façon très chaude. Et Nicolas Vilas annonce même l'entraîneur qui pourrait le remplacer : Habib Beye.
De Zerbi remplacé par Beye, la folle prédiction
« Moi je t’écris l’histoire, Rennes va faire sa saison, ils vont dire qu’ils ne jouent pas l’Europe mais Habib Beye va faire son taff au Stade Rennais. Beye va qualifier le club breton en coupe d’Europe et il va recevoir un coup de téléphone de Longoria ou de Benatia », prédit le journaliste avant de poursuivre.
«De Zerbi va craquer pendant l’hiver, et je sens Beye venir la saison prochaine»
« L’histoire s’écrira la saison prochaine car entre temps, c’est mon autre prédiction, De Zerbi va se barrer, il ne va pas la finir sa saison. Un entraîneur qui fait deux ans de suite, ça n’existe pas à l’OM, à moins de s’appeler Rudi Garcia. Pour moi, Marseille va finir européen mais De Zerbi va craquer pendant l’hiver, et je sens Beye venir la saison prochaine », ajoute Nicolas Vilas.