«Tentative de putsch» : L’OM prépare un coup de tonnerre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le conseil d’administration de la LFP se tiendra le 10 septembre prochain, une tentative de putsch contre Vincent Labrune sera tentée lors du renouvellement de plusieurs membres du Conseil d’administration, selon le journaliste Romain Molina. Ce dernier affirme que le président de l’OM, Pablo Longoria, est particulièrement investi dans cette tentative.

Comme révélé par Daniel Riolo, une interview croisée de Frank McCourt et Joseph Oughourlian sera publiée samedi, dans laquelle les propriétaires de l’OM et du RC Lens vont se positionner comme les principaux leaders face à Vincent Labrune, soutenu par Nasser Al-Khelaïfi, et dénoncer les défaillances de la LFP.

Une « tentative de putsch contre Labrune » « La tentative de putsch contre Labrune (et non Nasser Al-Khelaïfi) à la LFP sera tentée lors du renouvellement de plusieurs membres du Conseil d'administration de la Ligue en faisant notamment barrage à Loïc Féry qui brigue un poste », a indiqué pour sa part le journaliste Romain Molina sur X, une tentative dans laquelle Pablo Longoria, président de l'OM, est très investi.