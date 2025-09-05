OM : Malaise avec un attaquant, le calvaire continue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En difficulté depuis le début de saison à l’OM et alors qu’il n’a même pas joué le week-end dernier contre l’OL (1-0), Amine Gouiri a de nouveau vécu une sale soirée, cette fois-ci avec l’Algérie. Si les Fennecs se sont imposés contre le Botswana (3-1), c’est grâce à un doublé de Baghdad Bounedjah, entré en jeu à la place de l’attaquant marseillais.

Titulaire lors des deux premières journées de championnat, Amine Gouiri était remplaçant dimanche dernier, pour le déplacement de l’OM sur la pelouse de l’OL (1-0). Un match que l’international algérien a regardé dans son intégralité depuis le bord du terrain, lui qui n’est pas entré en jeu.

Gouiri voit son remplaçant inscrire un doublé avec l’Algérie Un choix « physique », comme l’a expliqué Roberto De Zerbi, qui estime ne pas avoir vu Amine Gouiri en forme la semaine précédent cette rencontre, mais qui interpelle malgré tout. Appelé avec l’Algérie lors de cette trêve internationale, l’attaquant de 25 ans était titulaire jeudi face au Botswana (3-1) et sa mauvaise période s’est confirmée.