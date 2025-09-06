OM : Greenwood recale un prétendant

Alexandre Higounet

Quand bien même il ne l’a pas encore totalement traduit sur le terrain, Mason Greenwood apparaît très motivé pour réaliser une grande saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Un nouvel événement, intervenu ces derniers jours alors que s’ouvre la semaine internationale, est là pour en témoigner. De quoi laisser de grands espoirs à la direction phocéenne.

De l’aveu même de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood est revenu de vacances avec une excellente condition physique, laissant présager d’une forte motivation pour réaliser une très grande saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Si depuis, cet état d’esprit ne n’est pas encore totalement traduit sur les terrains de Ligue 1 (malgré 1 but et deux passes décisives), l’ailier anglais ayant même été sorti à la mi-temps lors du dernier match contre l’OL du fait de sa grande négligence défensive, il n’en reste pas moins que du côté de l’OM, on peut espérer une très grande saison de Mason Greenwood.

« Mason souhaite se concentrer sur son club » Un autre élément est venu en témoigner ces derniers jours. Alors qu’il avait initialement entamé des démarches pour obtenir la nationalité jamaïcaine, afin d’en rejoindre la sélection, l’attaquant phocéen a soudainement fait machine arrière, au grand damne du sélectionneur jamaïcain Steve McLaren, qui avait fait le nécessaire pour le convaincre. McLaren a ainsi affirmé au Daily Mail, dans des propos rapportés par Sports.fr : « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne pour ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été indiqué qu’il ne s’engagerait avec personne pour le moment. Nous allons continuer à le solliciter car je sais, d’après mes conservations avec Mason, qu’il adore la Jamaïque. En l’état, Mason souhaiterait se concentrer sur sa carrière en club et ne pas s’engager avec une équipe nationale pour l’instant ».