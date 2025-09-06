Greenwood - OM : Le message inattendu à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu persona non grata en Angleterre depuis ses affaires judiciaires, Mason Greenwood cherche même à changer de sélection. Mais alors que le processus pour qu'il devienne international jamaïcain est en cours, Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions, n'a pas totalement fermé la porte au joueur de l'OM.

Cela fait désormais plusieurs années que Mason Greenwood n'est plus le bienvenu en Angleterre. Une situation causée par les affaires judiciaires de l'ancien ailier de Manchester United, accusé de violences conjugales par sa femme, avant que les poursuites ne soient abandonnées. C'est la raison pour laquelle Mason Greenwood a quitté son club formateur d'abord pour rejoindre Getafe, puis l'OM il y a un an. Mais c'est également pour ça qu'il n'est plus le bienvenu en sélection anglaise. Et pourtant, Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, ne ferme pas la porte de façon catégorique.

Tuchel ne ferme pas totalement la porte à Greenwood... « Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent. Je n’ai parlé ni à lui, ni à son entourage. J’avais cru comprendre qu’il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n’y avons plus pensé. Il n’est pas dans nos plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment », a-t-il lancé en conférence de presse.