Greenwood - OM : Le message inattendu à l'étranger !

Devenu persona non grata en Angleterre depuis ses affaires judiciaires, Mason Greenwood cherche même à changer de sélection. Mais alors que le processus pour qu'il devienne international jamaïcain est en cours, Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions, n'a pas totalement fermé la porte au joueur de l'OM.
Cela fait désormais plusieurs années que Mason Greenwood n'est plus le bienvenu en Angleterre. Une situation causée par les affaires judiciaires de l'ancien ailier de Manchester United, accusé de violences conjugales par sa femme, avant que les poursuites ne soient abandonnées. C'est la raison pour laquelle Mason Greenwood a quitté son club formateur d'abord pour rejoindre Getafe, puis l'OM il y a un an. Mais c'est également pour ça qu'il n'est plus le bienvenu en sélection anglaise. Et pourtant, Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, ne ferme pas la porte de façon catégorique.
Tuchel ne ferme pas totalement la porte à Greenwood...
« Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent. Je n’ai parlé ni à lui, ni à son entourage. J’avais cru comprendre qu’il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n’y avons plus pensé. Il n’est pas dans nos plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment », a-t-il lancé en conférence de presse.
... qui est attendu en Jamaïque !
Une annonce étonnante compte tenu du contexte, d'autant plus que Mason Greenwood a entamé des démarches pour obtenir la nationalité jamaïcaine et donc changer de sélection. Bien qu'il ait connu une cap avec l'Angleterre, le numéro 10 de l'OM répond aux critères de la FIFA qui autorise un changement de sélection dans le cas où un joueur à disputé moins de trois matches avec une nation avant ses 21 ans. D'ailleurs, le sélectionneur de la Jamaïque Steve McClaren attend Mason Greenwood de pied ferme : « Nous allons continuer à le solliciter, car je sais, d’après mes conversations avec Mason, qu’il adore la Jamaïque. Il veut se concentrer sur le football en club et ne pas s’engager avec une équipe internationale pour le moment. Il prend son temps. Qui sait ce que l’avenir réserve ? »