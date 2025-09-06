«Le caïd» : Un joueur de l’OM lié à la mafia, la révélation !

Arrivé à l’OM en 1999, Stéphane Dalmat ne sera finalement resté qu’une saison au sein du club phocéen. Un laps de temps au cours duquel celui qui a ensuite rejoint le PSG a notamment côtoyé un certain Patrick Blondeau. Un joueur qui inspirait visiblement la crainte à Marseille compte tenu de ses liens avec la mafia.
Invité récemment de Oui Hustle, Stéphane Dalmat s’est livré sur sa carrière. Il a notamment été question de son passage à l’OM, où il ne sera resté qu’une saison. Arrivé en 1999 de Lens puis reparti en 2000 pour le PSG, le Français s’est notamment confié sur l’un de ses coéquipiers de l’époque : Patrick Blondeau. Un joueur de l’OM qui avait certains liens avec la mafia marseillaise.
« C’était le neveu Francis le Belge, quelqu’un de la mafia marseillaise »
« Blondeau, il ne fallait pas lui manquer de respect ? C’était le caïd. Tout le monde avait peur. C’était le neveu Francis le Belge, quelqu’un de la mafia marseillaise », a ainsi fait savoir Stéphane Dalmat à propos de son coéquipier de l’époque à l’OM.
« Le mec en imposait »
L’ancien Olympien a ensuite ajouté : « Blondeau, même les supporters, s’il y avait des mauvais résultats ou des embrouilles car il y a eu des embrouilles à la Commanderie, les supporters qui voulaient nous choper ou casser les voitures, dès que Blondeau arrivait « c’est Patrick, écartez vous ». Le mec en imposait. Il y avait un grand respect envers Blondeau ».