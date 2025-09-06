«Le caïd» : Un joueur de l’OM lié à la mafia, la révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’OM en 1999, Stéphane Dalmat ne sera finalement resté qu’une saison au sein du club phocéen. Un laps de temps au cours duquel celui qui a ensuite rejoint le PSG a notamment côtoyé un certain Patrick Blondeau. Un joueur qui inspirait visiblement la crainte à Marseille compte tenu de ses liens avec la mafia.

Invité récemment de Oui Hustle, Stéphane Dalmat s’est livré sur sa carrière. Il a notamment été question de son passage à l’OM, où il ne sera resté qu’une saison. Arrivé en 1999 de Lens puis reparti en 2000 pour le PSG, le Français s’est notamment confié sur l’un de ses coéquipiers de l’époque : Patrick Blondeau. Un joueur de l’OM qui avait certains liens avec la mafia marseillaise.

« C’était le neveu Francis le Belge, quelqu’un de la mafia marseillaise » « Blondeau, il ne fallait pas lui manquer de respect ? C’était le caïd. Tout le monde avait peur. C’était le neveu Francis le Belge, quelqu’un de la mafia marseillaise », a ainsi fait savoir Stéphane Dalmat à propos de son coéquipier de l’époque à l’OM.