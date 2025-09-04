L’OM a loupé un transfert «spectaculaire» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps présenté comme une cible prioritaire de l’Olympique de Marseille, Edon Zhegrova a finalement choisi de quitter le LOSC pour rejoindre la Juventus Turin jusqu’en 2030. Journaliste pour La Voix du Nord, Olivier Fosseux a décrypté ce choix et a vanté les qualités de l'ailier kosovar, qui retrouve son ancien partenaire Jonathan David.

L’OM avait coché depuis plusieurs mois le nom d’Edon Zhegrova, considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. En quête de renforts offensifs, le club marseillais pensait avoir une vraie carte à jouer puisque le joueur avait pris la décision de tourner la page lilloise. Les discussions avec l'OM se sont poursuivies, mais Olivier Létang ne souhaitait pas renforcer un concurrent direct. Finalement, c’est la Juventus Turin qui a raflé la mise en s’engageant jusqu’en 2030 avec Zhegrova.

Le gros coup de la Juve Pour Olivier Fosseux, journaliste proche du LOSC, le choix de Zhegrova n’a rien d’étonnant. « Edon Zhegrova est un joueur spectaculaire, capable de remporter un match à lui seul grâce à une feinte époustouflante ou une frappe puissante du gauche. Son poste de prédilection est ailier droit, et il est également dangereux avec ses centres enroulés. Au fil des mois à Lille, Zhegrova est devenu un joueur plus complet. Avec Paulo Fonseca, qui en est à sa deuxième saison, il a particulièrement appris à défendre. C'est un joueur très ambitieux qui voulait relever un nouveau défi. Il voulait absolument disputer la Ligue des champions. Sans sa blessure, il serait probablement parti en janvier. Naples le voulait absolument » a déclaré le journaiste de La Voix du Nord.