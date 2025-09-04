L’OM «manipulé» sur le mercato : L’annonce qui va rendre fou les Marseillais !

Hyper actif durant le mercato estival, l'OM a toutefois raté le transfert de l'une de ses priorités à savoir Joël Ordonez. En effet, le défenseur du Club Bruges n'a finalement pas bougé. Et pourtant, Romain Molina raconte que les Marseillais étaient proches de boucler son transfert, mais se sont fait manipuler par le club belge.
Durant le mercato d'été, l'OM s'est montré hyper actif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Néanmoins, le club phocéen a raté l'un des plus gros coups à savoir le transfert de Joël Ordonez, qui faisait pourtant figure de priorité pour les Marseillais. Romain Molina revient d'ailleurs sur les coulisses de ce dossier.
«Bruges a manipulé l’OM»
« Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre de Premier League à 40 ou 50 millions d’euros. Un accord à 25 millions d’euros existait entre l’OM et Bruges, mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordonez est resté à Bruges et Marseille a pris Aguerd, son plan B », révèle le journaliste indépendant dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.
L'OM active des plans B de dernière minute
Par conséquent, l'OM a du se tourner vers d'autres dossiers alors que le secteur défensif était la priorité de l'été. C'est ainsi que dans les dernières heures du mercato, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€ tandis que Nayef Aguerd a signé pour 23M€.