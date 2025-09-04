L’OM «manipulé» sur le mercato : L’annonce qui va rendre fou les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif durant le mercato estival, l'OM a toutefois raté le transfert de l'une de ses priorités à savoir Joël Ordonez. En effet, le défenseur du Club Bruges n'a finalement pas bougé. Et pourtant, Romain Molina raconte que les Marseillais étaient proches de boucler son transfert, mais se sont fait manipuler par le club belge.

Durant le mercato d'été, l'OM s'est montré hyper actif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Néanmoins, le club phocéen a raté l'un des plus gros coups à savoir le transfert de Joël Ordonez, qui faisait pourtant figure de priorité pour les Marseillais. Romain Molina revient d'ailleurs sur les coulisses de ce dossier.

«Bruges a manipulé l’OM» « Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre de Premier League à 40 ou 50 millions d’euros. Un accord à 25 millions d’euros existait entre l’OM et Bruges, mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordonez est resté à Bruges et Marseille a pris Aguerd, son plan B », révèle le journaliste indépendant dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.