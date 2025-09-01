OM - Transfert historique : Le coup de gueule à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a longtemps semblé prêt à battre son record historique de transfert pour s'attacher les services de Joel Ordóñez, pour lequel le Club Bruges réclame aux alentours de 35M€. Mais le président belge s'est montré très ferme dans ce dossier, et selon les dernières tendances, l'OM aurait donc décidé de jeter l'éponge pour Ordóñez.

Toujours en quête de nouvelles recrues dans cette dernière ligne droite du mercato estival, l'OM semblait avoir fait de Joel Ordóñez (21 ans) une priorité dans le secteur défensif. L'international équatorien est d'ailleurs très courtisé sur le marché des transferts, et Bruges en réclame environ 35M€, ce qui serait le record historique de dépense pour l'OM sur un seul joueur. Mais les négociations s'éternisent depuis plusieurs semaines dans ce dossier, ce qui a fini par agacer le président brugeois.

Bruges montre les crocs Bart Verhaeghe, interrogé dans le quotidien belge De Standaard samedi, a poussé un coup de gueule pour faire comprendre sa position aux courtisans de Joel Ordóñez, dont l'OM fait donc partie : « Il fut un temps où il était inconcevable qu’un joueur refuse de jouer pour obtenir un transfert. Désormais, cela arrive, et en tant que footballeur, on peut comprendre ce type de réaction. Mais il faut aussi considérer les intérêts de l’institution. Dans une telle affaire, trois parties sont concernées : le joueur, le club vendeur et le club acheteur », explique-t-il.