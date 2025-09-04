OM : Mason Greenwood adore une autre équipe, «nous allons continuer à le solliciter»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis ses affaires judiciaires, Mason Greenwood n'est plus le bienvenu en Angleterre et a même obtenu un passeport jamaïcain pour changer de sélection. Attendu dès ce rassemblement national pour prendre part aux qualifications à la Coupe du Monde 2026, le numéro 10 de l'OM n'a toutefois pas encore signé la lettre qui lui permet de quitter la sélection anglaise. Steve McClaren, sélectionneur de la Jamaïque commence à s'impatienter.

Greenwood se fait attendre en Jamaïque « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients », lance-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.