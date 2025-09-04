Transfert - PSG : Incroyable, Donnarumma se fait recaler en Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a choisi de se séparer de Gianluigi Donnarumma malgré sa seconde partie de saison exceptionnelle qui a abouti au titre en Ligue des champions. Le portier italien a ainsi rejoint Manchester City alors que son nom circulait du côté de l'autre club de Manchester. Mais les Red Devils ont finalement misé sur le jeune Senne Lammens, notamment pour des raisons économiques.

L'été du PSG a été très calme, mais particulièrement marqué par le feuilleton Donnarumma. Pourtant auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle, le portier italien a été poussé au départ par Luis Enrique qui a réclamé le transfert de Lucas Chevalier, qui a débarqué pour 55M€, bonus compris.

Donnarumma rejoint Manchester City... Et il a fallu attendre les dernières heures du mercato pour que Gianluigi Donnarumma trouver une porte de sortie. Et quelle porte de sortie ! Le portier italien a effectivement rejoint Manchester City qui a déboursé environ 30M€ pour le recruter. Mais le champion d'Europe aurait pu rejoindre un autre club anglais.