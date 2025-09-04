PSG - Transfert d’un champion du monde : La décision officielle qui confirme son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato n’a pas fermé ses portes partout dans le monde, permettant au PSG de pouvoir encore trouver une porte de sortie à Presnel Kimpembe. En proie à de nombreux problèmes physiques ces dernières années, le champion du monde 2018 pourrait rebondir au Qatar. En attendant, Luis Enrique a décidé de se passer de ses services pour la Ligue des champions.

Si le mercato a fermé ses portes en France lundi soir, cela ne signifie pas que le PSG en a terminé avec le réajustement de son effectif. Certains pays ont encore le droit de recruter, à l’instar du Qatar, qui pourrait accueillir Presnel Kimpembe avant le 16 septembre. Les négociations seraient avancées pour le transfert du champion du monde 2018, qui n’entre plus dans les plans de son club formateur.

Kimpembe n’est pas sur la liste pour la Ligue des champions Officiellement sacré champion d’Europe la saison dernière avec le PSG, lui qui avait disputé une vingtaine de minutes lors du barrage retour contre Brest (7-0), Presnel Kimpembe n’a pas été retenu par Luis Enrique sur la liste des joueurs disponibles pour la Ligue des Champions, preuve que son aventure parisienne touche à sa fin.