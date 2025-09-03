«Ça m'a porté chance» : Viré par le PSG, Donnarumma refait le coup !

Axel Cornic

Après quatre années passées au club, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Ou plutôt, il a été écarté par Luis Enrique et la direction, qui ont préféré miser sur un Lucas Chevalier vraisemblablement plus adapté au projet des prochaines années.

Tout semblait bien se passer, surtout après la victoire en Ligue des Champions. C’est pour cela que personne n’a pas vraiment vu venir la séparation ! Arrivé en 2021 et considéré comme l’un des poids lourds du vestiaire, Gianluigi Donnarumma a rompu avec le PSG, qui l’a poussé vers la sortie et a rapidement recruté Lucas Chevalier pour le remplacer.

« Honnêtement, j'avais hâte d'aller à Manchester City » Les deux gardiens ont cohabité pendant plusieurs semaines à Paris, ce qui a donné lieu à l’un des gros feuilletons de l’été. Et il a fallu attendre la toute fin du mercato avant d’en connaitre le dénouement, avec Donnarumma qui a signé pour le Manchester City de Pep Guardiola. « Honnêtement, j'avais hâte d'aller à Manchester City, car ils me voulaient vraiment, car Guardiola me voulait vraiment » a expliqué l’ancien du PSG, en conférence de presse. « Je ne peux qu'être fier d'être arrivé dans un club comme City. Je suis très heureux ».