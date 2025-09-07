Affaire Rabiot : «C’était très chaud» à l’OM !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Battu par Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’OM a ensuite vu son vestiaire devenir le théâtre d’une violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Une bagarre qui a alors fait énormément parler, mais voilà que ce n’est pas la première fois que ça arrive dans un vestiaire de football. Encore moins à Marseille. Ancien joueur de l’OM, Mathieu Valbuena peut d’ailleurs en témoigner.

Aujourd’hui, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne sont plus des joueurs de l’OM. Et pour cause… Suite à leur bagarre, le club phocéen a décidé de s’en séparer. Ne voulant pas laisser passer un tel comportement, la direction marseillaise a donc pris une décision radicale en plaçant Rabiot et Rowe sur la liste des transferts. Une sanction XXL de l’OM alors que les altercations arrivent pourtant régulièrement dans les vestiaires.

« On parle de l’affaire Rabiot mais c’était très chaud à l’époque ! » Il n’est donc pas surprenant de voir des coéquipiers se chauffer. Cela était d’ailleurs déjà arrivé à l’OM avant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Mathieu Valbuena a même une confidence à ce propos. En effet, pour le JDD, l’ancien joueur du club phocéen a fait savoir suite à cette affaire Rabiot : « Ce club, c’est une folie, avec des gens incroyables, des rigolades, des chambrages, des bagarres. On parle de l’affaire Rabiot mais c’était très chaud à l’époque ! On le gérait en interne, les dirigeants était forts et puis surtout, on répondait sur le terrain ».