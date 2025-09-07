Affaire Rabiot : «C’était très chaud» à l’OM !  

Battu par Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’OM a ensuite vu son vestiaire devenir le théâtre d’une violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Une bagarre qui a alors fait énormément parler, mais voilà que ce n’est pas la première fois que ça arrive dans un vestiaire de football. Encore moins à Marseille. Ancien joueur de l’OM, Mathieu Valbuena peut d’ailleurs en témoigner.
Aujourd’hui, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne sont plus des joueurs de l’OM. Et pour cause… Suite à leur bagarre, le club phocéen a décidé de s’en séparer. Ne voulant pas laisser passer un tel comportement, la direction marseillaise a donc pris une décision radicale en plaçant Rabiot et Rowe sur la liste des transferts. Une sanction XXL de l’OM alors que les altercations arrivent pourtant régulièrement dans les vestiaires.
« On parle de l’affaire Rabiot mais c’était très chaud à l’époque ! »
Il n’est donc pas surprenant de voir des coéquipiers se chauffer. Cela était d’ailleurs déjà arrivé à l’OM avant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Mathieu Valbuena a même une confidence à ce propos. En effet, pour le JDD, l’ancien joueur du club phocéen a fait savoir suite à cette affaire Rabiot : « Ce club, c’est une folie, avec des gens incroyables, des rigolades, des chambrages, des bagarres. On parle de l’affaire Rabiot mais c’était très chaud à l’époque ! On le gérait en interne, les dirigeants était forts et puis surtout, on répondait sur le terrain ».
« J'ai vu des situations bien plus compliquées se régler comme si rien ne s'était passé »
Mathieu Valbuena n’est d’ailleurs pas le premier ex-joueur de l’OM à faire écho d’altercation au sein du club phocéen par le passé. En effet, Lorik Cana avait lui aussi fait savoir récemment : « J'ai vu des situations bien plus compliquées se régler comme si rien ne s'était passé. A mon époque, il y en a eu des bagarres et pourtant on a plutôt bien réussi à la fin ».