Trahison à l’OM : Un joueur se fait insulter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on connait la rivalité entre l’OM et le PSG, cela n’empêche pas les joueurs de passer d’un club à un autre. Y compris directement. Ça a été le cas de Stéphane Dalmat à l’été 2000. Le milieu offensif est ainsi passé de Marseille à Paris. De quoi lui valoir de nombreuses insultes de la part des supporters phocéens.

On l’a vu avec Adrien Rabiot, le retour au Parc des Princes a été électrique pour celui qui portait le maillot de l’OM. Les supporters du PSG lui ont ainsi fait payer cette trahison. Et voilà que l’inverse est également réciproque. En effet, en 2000, Stéphane Dalmat a quitté Marseille pour Paris, de quoi provoquer la colère de nombreux fans marseillais.

« A Marseille, on m’a insulté de traitre » Interrogé par Oui Hustle, Stéphane Dalmat est revenu sur les insultes reçues suite à son départ de l’OM pour le PSG. Il a ainsi expliqué : « Moi j’en avais rien à foutre de la rivalité entre Paris et Marseille, je ne suis pas Marseillais, je ne suis pas Parisien. Des supporters ne l’ont pas accepté, ne l’ont pas compris, à Marseille, on m’a insulté de traitre ».