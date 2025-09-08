OM : «Je n’exclus rien», nouvelle équipe pour Greenwood ?

Élément incontournable de l'attaque de l'OM, Mason Greenwood n'a toujours pas tranché quant à sa future sélection nationale. Il était question pendant quelque temps qu'il change en basculant de l'Angleterre à la Jamaïque, mais il semble avoir finalement changé d'avis. De son côté, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel ne ferme pas complètement la porte à Greenwood...
Et si Mason Greenwood changeait bientôt d'équipe ? Que les supporters de l'OM se rassurent, il ne s'agit pas d'un éventuel transfert en club, mais bel et bien d'un changement d'équipe nationale. L'attaquant phocéen ne compte en effet qu'une seule sélection avec l'Angleterre, datant de 2020, mais n'a plus jamais été rappelé ensuite. Greenwood avait donc pour projet ces derniers d'obtenir son passeport jamaïcain afin de changer d'équipe nationale, mais le numéro 10 de l'OM semble avoir finalement changé d'avis...
Greenwood prêt à finalement snober la Jamaïque ?
Steve McClaren, le sélectionneur de la Jamaïque, a récemment évoqué le changement de position assez inattendu de Mason Greenwood : « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients. Nous allons continuer à le solliciter, car je sais, d’après mes conversations avec Mason, qu’il adore la Jamaïque. Il veut se concentrer sur le football en club et ne pas s’engager avec une équipe internationale pour le moment. Il prend son temps. Qui sait ce que l’avenir réserve ? », a-t-il confié.
Tuchel ne ferme pas la porte en Angleterre
Et de son côté, le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel a clairement indiqué qu'il ne comptait pas sur l'attaquant de l'OM pour le moment, mais n'exclue pas pour autant de le convoquer à l'avenir : « Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent. Je n’ai parlé ni à lui, ni à son entourage. J’avais cru comprendre qu’il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n’y avons plus pensé. Il n’est pas dans nos plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment », a indiqué Tuchel. Le message est passé.