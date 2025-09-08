OM : «Je n’exclus rien», nouvelle équipe pour Greenwood ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Élément incontournable de l'attaque de l'OM, Mason Greenwood n'a toujours pas tranché quant à sa future sélection nationale. Il était question pendant quelque temps qu'il change en basculant de l'Angleterre à la Jamaïque, mais il semble avoir finalement changé d'avis. De son côté, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel ne ferme pas complètement la porte à Greenwood...

Et si Mason Greenwood changeait bientôt d'équipe ? Que les supporters de l'OM se rassurent, il ne s'agit pas d'un éventuel transfert en club, mais bel et bien d'un changement d'équipe nationale. L'attaquant phocéen ne compte en effet qu'une seule sélection avec l'Angleterre, datant de 2020, mais n'a plus jamais été rappelé ensuite. Greenwood avait donc pour projet ces derniers d'obtenir son passeport jamaïcain afin de changer d'équipe nationale, mais le numéro 10 de l'OM semble avoir finalement changé d'avis...

Greenwood prêt à finalement snober la Jamaïque ? Steve McClaren, le sélectionneur de la Jamaïque, a récemment évoqué le changement de position assez inattendu de Mason Greenwood : « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients. Nous allons continuer à le solliciter, car je sais, d’après mes conversations avec Mason, qu’il adore la Jamaïque. Il veut se concentrer sur le football en club et ne pas s’engager avec une équipe internationale pour le moment. Il prend son temps. Qui sait ce que l’avenir réserve ? », a-t-il confié.