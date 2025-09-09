Rabiot : Une surprise préparée par l’OM fuite sur les réseaux sociaux ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En raison d’une altercation qui a beaucoup fait parler dans la presse, mais également les parties intéressées que ce soit Véronique Rabiot et les dirigeants de l’OM, Adrien Rabiot a pris la porte à la fin du mercato. Bien que deux recrues soient arrivées en parallèle dans ce secteur de jeu, un renfort d’expérience ne serait pas à écarter. Mais une fake news circulerait déjà dans les médias.

Adrien Rabiot évincé. Le divorce après seulement un an de cohabitation a été prononcé par l’OM à la mi-août dans la foulée de la bagarre opposant l’international français à Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park. Le tout, à cause d’une défaite contre le Stade Rennais (0-1) au cours de laquelle l’attitude de l’attaquant anglais n’avait pas satisfait Rabiot.

Adrien Rabiot est parti, Joshua Guilavogui pour le remplacer ? Parti pour l’AC Milan lors des derniers instants du mercato estival, le milieu de terrain de 30 ans retrouve donc la Serie A une année seulement après avoir plié bagage à Turin. Ex de la Juventus, Rabiot va arborer la tunique des Rossoneri. Pour le remplacer, l’OM a accueilli Arthur Vermeeren et Matt O’Riley… avant de faire venir un autre élément bien plus expérimenté en la personne de Joshua Guilavogui ?