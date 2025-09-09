Rabiot : Une surprise préparée par l’OM fuite sur les réseaux sociaux ?

En raison d’une altercation qui a beaucoup fait parler dans la presse, mais également les parties intéressées que ce soit Véronique Rabiot et les dirigeants de l’OM, Adrien Rabiot a pris la porte à la fin du mercato. Bien que deux recrues soient arrivées en parallèle dans ce secteur de jeu, un renfort d’expérience ne serait pas à écarter. Mais une fake news circulerait déjà dans les médias.
Adrien Rabiot évincé. Le divorce après seulement un an de cohabitation a été prononcé par l’OM à la mi-août dans la foulée de la bagarre opposant l’international français à Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park. Le tout, à cause d’une défaite contre le Stade Rennais (0-1) au cours de laquelle l’attitude de l’attaquant anglais n’avait pas satisfait Rabiot.
Adrien Rabiot est parti, Joshua Guilavogui pour le remplacer ?
Parti pour l’AC Milan lors des derniers instants du mercato estival, le milieu de terrain de 30 ans retrouve donc la Serie A une année seulement après avoir plié bagage à Turin. Ex de la Juventus, Rabiot va arborer la tunique des Rossoneri. Pour le remplacer, l’OM a accueilli Arthur Vermeeren et Matt O’Riley… avant de faire venir un autre élément bien plus expérimenté en la personne de Joshua Guilavogui ?
Fake news pour Guilavogui à l’OM
C’est en effet l’information que Sports Boom a communiqué ces dernières heures. Une tendance relayée par le média Goal notamment et qui n’a pas échappé à La Minute OM. Le média spécialisé sur l’actualité de l’Olympique de Marseille n’a pas manqué de nier les faits exposés. Sur son compte X, La Minute OM s’est amusé de la fake news entourant Guilavogui à Marseille.