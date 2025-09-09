«Content d’être au PSG», il prend une énorme décision pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le parcours de Presnel Kimpembe au PSG est quasiment inédit. Loin d'être prédestiné au très haut niveau, il était confronté à une génération 1995 garnie de grands talents qui paraissaient mieux armés pour rejoindre le monde professionnel. Mais le défenseur central n'a jamais rien lâché, travaillant comme un fou pour s'imposer à Paris.

Issu de la fameuse génération 1995 avec Hervin Ongenda, Mike Maignan, Adrien Rabiot, ou encore Kingsley Coman (surclassé), Presnel Kimpembe était dans l'ombre de ses coéquipiers. Loin d'être promis à un avenir au très niveau, le défenseur central s'est battu comme le constate Bertrand Reuzeau, patron de la formation parisienne pendant une quinzaine d'années.

Kimpembe n'a rien lâché « Il y a eu des doutes au début. C'était un gamin en retard de maturité morphologique, c'était difficile pour lui. J'en connais beaucoup qui auraient lâché, lui s'est accroché », rappelle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.