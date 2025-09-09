Transfert annulé au PSG : «C’est parfait», l’annonce surprise en Arabie saoudite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Occasionnellement, le nom de Maghnes Akliouche est lié au PSG ces derniers mois. Toutefois, le néo-international français de 23 ans n’a pas signé en faveur du champion de France. A un an de la Coupe du monde, sa continuité à Monaco pourrait lui valoir un billet pour la plus belle des compétitions d’après son ami et ex-coéquipier Enzo Millot.

Formé à l’AS Monaco avec Maghnes Akliouche, Enzo Millot (23 ans) ne s’est pas éternisé sur le Rocher contrairement au milieu offensif de l’ASM appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement de septembre et le lancement des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Parti au VfB Stuttgart à 19 ans, Millot a signé à Al-Ahli cet été. En visioconférence depuis l’Arabie saoudite avec Raphaël Domenach, il s’est attardé sur l’été agité de son vieil ami Akliouche.

«Ce n’est pas du tout un mauvais choix de rester à Monaco» Cité dans les petits papiers du PSG depuis le printemps 2024, Maghnes Akliouche a une fois de plus poursuivi sa carrière à l’AS Monaco. Un choix tout simplement « parfait » selon la lecture des évènements faite par Enzo Millot. « Étonné de ne pas l’avoir vu partir ? Franchement, je ne sais pas. Il a choisi la meilleure solution pour lui. Peut-être qu’il avait des touches autre part et qu’il pouvait partir. Ce n’est pas du tout un mauvais choix de rester à Monaco, il va faire sa deuxième saison consécutive en Ligue des champions, c’est un titulaire indiscutable, un joueur du onze d’Adi Hütter. Pour son développement, c’est parfait d’être resté à Monaco surtout qu’il a eu la chance d’être appelé en sélection avec les A dans une année de Coupe du monde ».