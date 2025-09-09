Départ de l’équipe de France - Deschamps : La surprise du chef fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le clap de fin approche de jour en jour pour Didier Deschamps en équipe de France. N'ayant pas prévu de prolonger son contrat prenant fin au terme de la Coupe du monde en Amérique du nord, le sélectionneur des Bleus pourrait rebondir en Italie ou bien en France selon son ami proche Nagui. L'animateur de télévision s'est attardé sur la question pour Le Parisien.

Didier Deschamps a entamé sa 14ème saison sur le banc de touche de l'équipe de France. Et comme il l'a annoncé à la télévision au mois de janvier : ce sera la dernière. En effet, le sélectionneur des Bleus a affirmé qu'il n'allait pas prolonger son contrat expirant au terme de la Coupe du monde 2026 avec la Fédération française de football, installant le flou sur son avenir. Quelle suite pour le double champion du monde ? Son ami Nagui a partagé un souhait clair à son sujet. « Je rêverais de le voir dans un club, ça serait une perte pour le foot s’il ne le faisait pas. Il a réussi partout où il est venu, que ce soit à Monaco, à la Juventus Turin ou à Marseille. À chaque fois, il s’est toujours passé quelque chose ».

«Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France» A l'occasion d'un échange avec Le Parisien, l'animateur de télévision a émis son avis sur l'éventuelle prochaine destination de Didier Deschamps après l'AS Monaco, la Juventus et l'OM. Un nouveau défi en France est probable, mais pas chez une vieille connaissance. « Pour la destination, j’espère qu’il restera dans une démocratie. Je le vanne souvent en lui disant que, vu son anglais, ça ne peut pas être en Angleterre ! Ce qu’il a vécu en Espagne en tant que joueur (à Valence en 2000-2001) n’est pas un très bon souvenir. Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France. Mais je le vois mal retourner dans un club où il a été, il aurait plus envie d’un nouveau pari ».