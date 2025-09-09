Départ de l’équipe de France - Deschamps : La surprise du chef fuite dans la presse ?

Le clap de fin approche de jour en jour pour Didier Deschamps en équipe de France. N'ayant pas prévu de prolonger son contrat prenant fin au terme de la Coupe du monde en Amérique du nord, le sélectionneur des Bleus pourrait rebondir en Italie ou bien en France selon son ami proche Nagui. L'animateur de télévision s'est attardé sur la question pour Le Parisien.
Didier Deschamps a entamé sa 14ème saison sur le banc de touche de l'équipe de France. Et comme il l'a annoncé à la télévision au mois de janvier : ce sera la dernière. En effet, le sélectionneur des Bleus a affirmé qu'il n'allait pas prolonger son contrat expirant au terme de la Coupe du monde 2026 avec la Fédération française de football, installant le flou sur son avenir. Quelle suite pour le double champion du monde ? Son ami Nagui a partagé un souhait clair à son sujet. « Je rêverais de le voir dans un club, ça serait une perte pour le foot s’il ne le faisait pas. Il a réussi partout où il est venu, que ce soit à Monaco, à la Juventus Turin ou à Marseille. À chaque fois, il s’est toujours passé quelque chose ».
«Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France»
A l'occasion d'un échange avec Le Parisien, l'animateur de télévision a émis son avis sur l'éventuelle prochaine destination de Didier Deschamps après l'AS Monaco, la Juventus et l'OM. Un nouveau défi en France est probable, mais pas chez une vieille connaissance. « Pour la destination, j’espère qu’il restera dans une démocratie. Je le vanne souvent en lui disant que, vu son anglais, ça ne peut pas être en Angleterre ! Ce qu’il a vécu en Espagne en tant que joueur (à Valence en 2000-2001) n’est pas un très bon souvenir. Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France. Mais je le vois mal retourner dans un club où il a été, il aurait plus envie d’un nouveau pari ».
«Le PSG ? Il serait plus intéressé par construire une histoire»
Ce qui laisse la porte ouverte au PSG alors que le contrat de Luis Enrique expirera le 30 juin 2027. Une année sabbatique avant de récupérer les rênes du Paris Saint-Germain ? Pas vraiment d'après Nagui. « Il serait plus intéressé par construire une histoire et réussir l’inimaginable que de prolonger quelque chose. Je ne le vois pas au PSG après Luis Enrique ». Le suspense reste donc entier.