Clash avec Deschamps : Le PSG reçoit une réponse cash !

Axel Cornic

Le début de saison de l’équipe de France a été marqué par une polémique opposant le sélectionneur à l’un des clubs les plus importants d’Europe. Le Paris Saint-Germain reproche en effet à Didier Deschamps de ne pas avoir sur gérer Désiré Doué et Ousmane Dembélé, qui se sont tous les deux blessés et seront absent plusieurs semaines.

Rien ne va plus entre le PSG et l’équipe de France. Après les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, les deux parties semblent être en conflit ouvert, surtout avec le communiqué officiel du club parisien. Le sélectionneur Didier Deschamps semble notamment être pointé du doigt, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire parler.

« On ne peut pas considérer que Didier Deschamps a fait une faute en faisant rentrer Dembélé » Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours et certains ont clairement pris la défense de Deschamps, face au PSG. « On ne peut pas considérer que Didier Deschamps a fait une faute en faisant rentrer Dembélé » a déclaré Alain Giresse, consultant football d’Europe 1.