Deschamps s'en va : Mbappé prépare un cadeau historique pour «la légende vivante»

Entre l'équipe de France et Didier Deschamps, c'est une longue histoire d'amour en deux temps : pendant sa carrière de joueur avec une Coupe du monde en 1998 puis de par sa reconversion en tant qu'entraîneur avec le même trophée en 2018. Le Mondial 2026 approche et son capitaine Kylian Mbappé entend bien lui permettre de partir comme la « légende vivante » qu'il est.

Didier Deschamps n'entame pas sa deuxième, ni sa troisième, mais bien sa quatorzième année sur le banc de l'équipe de France. Et le sélectionneur des Bleus a réussi sa rentrée avec deux victoires contre l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce qui sera l'ultime compétition de DD au poste qu'il occupe depuis la fin de l'Euro 2012 de Laurent Blanc.

«J'ai envie d'aller au bout avec lui et on est quelques-uns à le vouloir» Capitaine de l'équipe de France bien évidemment choisi par Didier Deschamps en marge du rassemblement de mars 2023 après la retraite internationale d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé va disputer sa deuxième et dernière compétition avec ce statut sous les ordres du sélectionneur. Et par le biais d'une entrevue avec L'Equipe magazine, l'attaquant star du Real Madrid compte bien lui offrir la meilleure des sorties en Amérique du nord l'été prochain. « J'ai envie d'aller au bout avec lui et on est quelques-uns à le vouloir. Les jeunes ont d'autres aspirations. Celle d'accompagner le coach bien sûr, mais, pour beaucoup, ça sera la première Coupe du monde. Entre le groupe actuel et ceux qui sont susceptibles d'y aller, peu étaient là en 2022... En 2018, je n'en parle même pas. Le coach a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'équipe de France et c'est un événement à coup sûr que ça soit "la dernière de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France" ».