Mbappé obligé de partir : L’énorme révélation en Espagne !

Parti libre du PSG en 2024, Kylian Mbappé s’interrogeait visiblement depuis un moment sur son plan de carrière et sur l’idée d’un transfert au Real Madrid. Jesé, son ancien coéquipier espagnol du PSG, révèle d’ailleurs avait indiqué à Mbappé qu’il devait absolument partir au Real Madrid s’il souhaitait un jour remporter le Ballon d’Or.

Au terme d’un long feuilleton, Kylian Mbappé a fini par quitter le PSG libre à l’été 2024 pour signer au Real Madrid. Un choix de carrière ambitieux pour le capitaine de l’équipe de France, qui rêve notamment de remporter la Ligue des Champions et de soulever un jour le Ballon d’Or. Et selon Jesé, l’ancien attaquant espagnol du PSG, Mbappé était obligé de partir s’il souhaitait atteindre ces objectifs…

« Tu dois rejoindre le Real » « Quand j'ai quitté le PSG, le Real Madrid voulait Mbappé, et il m'a demandé : "Comment est Madrid, comment est le club ?" J'ai dit : "Quel est ton rêve ?" et il m'a répondu : "Gagner le Ballon d'Or." Je lui ai dit : "Tu dois rejoindre le Real Madrid, tu ne gagneras pas le Ballon d'Or ici." Il m'a répondu : "D'accord." », a révélé Jesé dans l’émission espagnole El Chiringuito sur cet échange qu’il avait eu à l’époque avec Kylian Mbappé.