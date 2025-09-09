«Il y a eu pas mal de changements dans sa vie» : C'est fini avec Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l'espace d'un seul exercice au Real Madrid, Kylian Mbappé a décroché son premier Soulier d'or européen. Cependant, il a fallu un moment au Français pour pleinement s'acclimater à sa nouvelle vie en Espagne comme l'a reconnu Aurélien Tchouaméni. Mais tout ça pourrait déjà appartenir à l'histoire...

Certes, Kylian Mbappé a terminé Soulier d'or européen grâce à ses 31 buts inscrits en Liga la saison passée, sa première en tant que joueur du Real Madrid. Il devançait donc les 27 réalisations de Robert Lewandowski. Cependant, l'impact de Mbappé dans les matchs couperets de la Casa Blanca et notamment en Ligue des champions n'a pas été celui escompté.

«Il s'adapte de plus en plus à sa nouvelle vie» Il fallait une période d'adaptation à Kylian Mbappé qui n'avait jamais joué ni vécu à l'étranger après 7 saisons passées au PSG notamment. Un processus normal qui a fait son œuvre selon Aurélien Tchouaméni. « Il s'adapte de plus en plus à sa nouvelle vie. Il y a eu pas mal de changements dans sa vie ».