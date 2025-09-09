«Il y a eu pas mal de changements dans sa vie» : C'est fini avec Mbappé !

En l'espace d'un seul exercice au Real Madrid, Kylian Mbappé a décroché son premier Soulier d'or européen. Cependant, il a fallu un moment au Français pour pleinement s'acclimater à sa nouvelle vie en Espagne comme l'a reconnu Aurélien Tchouaméni. Mais tout ça pourrait déjà appartenir à l'histoire...
Certes, Kylian Mbappé a terminé Soulier d'or européen grâce à ses 31 buts inscrits en Liga la saison passée, sa première en tant que joueur du Real Madrid. Il devançait donc les 27 réalisations de Robert Lewandowski. Cependant, l'impact de Mbappé dans les matchs couperets de la Casa Blanca et notamment en Ligue des champions n'a pas été celui escompté.
«Il s'adapte de plus en plus à sa nouvelle vie»
Il fallait une période d'adaptation à Kylian Mbappé qui n'avait jamais joué ni vécu à l'étranger après 7 saisons passées au PSG notamment. Un processus normal qui a fait son œuvre selon Aurélien Tchouaméni. « Il s'adapte de plus en plus à sa nouvelle vie. Il y a eu pas mal de changements dans sa vie ».
«Quand il joue à ce niveau là on sait que ça nous donne encore plus de chances de gagner les matchs»
Lors de son passage en conférence de presse lundi, en marge de la réception de l'Islande au Parc des princes avec l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni a annoncé du très lourd pour la suite au vu de la forme actuelle de Mbappé. « On sait que c'est un joueur d'une très très grosse qualité. Quand il joue à ce niveau là on sait que ça nous donne encore plus de chances de gagner les matchs ».