Une star de Deschamps attend l’OM !

L’OM a rendez-vous avec le Real Madrid de Kylian Mbappé dans une semaine, pour débuter sa campagne en Ligue des champions. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du match des Bleus contre l’Islande, Aurélien Tchouameni n’a pas caché son excitation à l’idée d’affronter les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille est fixé sur ses adversaires en Ligue des champions cette saison. Liverpool, l’Atalanta Bergame, l’Ajax Amsterdam et Newcastle se déplaceront au Vélodrome, tandis que la bande à Roberto De Zerbi défiera le Club Bruges, le Sporting Club Portugal, l’Union Saint-Gilloise et le Real Madrid sur leur pelouse. Coéquipier de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, Aurélien Tchouameni a hâte d’affronter l’OM.

« On attend ce match avec impatience » « Forcément, j'étais content de voir qu'on allait affronter Marseille et Monaco. Ils vont venir à la maison. Cela aura été plus difficile de jouer là-bas car il y a une ferveur particulière. On attend ce match avec impatience », a réagi l’international français en conférence de presse.