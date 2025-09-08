Kylian Mbappé, le coup légendaire qui le régale !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est sur une bonne lancée. Auteur d’un début de saison étincelant avec le Real Madrid, l’attaquant de 26 ans s’est illustré avec l’équipe de France contre l’Ukraine. L’ancien du PSG cible d’ailleurs un coup légendaire avec les Bleus qui lui permettra de revenir plein d’enthousiasme dans la capitale espagnole.

Contrairement à l’exercice 2024-2025, Kylian Mbappé a idéalement lancé sa saison. L’attaquant de 26 ans en est déjà à trois buts en autant de rencontres avec le Real Madrid. L’ancien du PSG a d’ailleurs poursuivi sur sa lancée avec l’équipe de France, en y allant de sa réalisation pour enfoncer le clou contre l’Ukraine (0-2).

Kylian Mbappé rejoint Thierry Henry en équipe de France ! Grâce à cette réalisation, Kylian Mbappé s’est hissé à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Le champion du monde 2018 a rejoint Thierry Henry, et n’est désormais plus qu’à six réalisations du record détenu par Olivier Giroud. Et le natif de Bondy aurait bien évidemment cet objectif en tête.