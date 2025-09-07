Transferts - Mbappé : La rupture fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté pourrait-il débarquer à la Casa Blanca en tant qu'agent libre l'été prochain ? Son contrat n'est pas sur le point d'être rallongé à Liverpool et les Reds auraient pris une grande décision concernant la suite des opérations avec l'international français. Départ pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé ?

Ibrahima Konaté (26 ans) a été sacré champion d'Angleterre la saison dernière et a beaucoup fait parler de lui dans les médias pendant le mercato estival. Finalement, pas de départ de Liverpool quand bien même son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain. Le dénouement du feuilleton autour de son avenir pourrait déjà être connu.

Liverpool ne se mettra pas à genoux pour Ibrahima Konaté Si l'on se fie aux informations divulguées par The Sunday Times, les discussions entre les décideurs des Reds et le clan Konaté n'ont pas débouché sur un accord contractuel. Bien au contraire, les négociations seraient tout bonnement au point mort. Quand bien même les hauts représentants de Liverpool cultiveraient le désir de poursuivre leur collaboration avec l'international français, ils ne le « supplieront pas » de rester.