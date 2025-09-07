Le PSG boucle un double transfert à la dernière minute : La réaction surréaliste du vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant d’accueillir de jolis noms et de triompher sur la scène européenne ces dernières années, le PSG a lutté pour sa survie en Ligue 1. En 2008, le club de la capitale pensait avoir réalisé une belle affaire sur le mercato en attirant Williamis Souza et Everton Santos, mais les dirigeants et les joueurs de l’époque ont rapidement déchanté comme l’a raconté Jérôme Alonzo.

Avant l’arrivée du Qatar, et son retour sur le devant de la scène, le Paris Saint-Germain a connu plusieurs années de galère et n’est pas passé loin de la Ligue 2 en 2008. Durant cette saison cauchemardesque, le club de la capitale avait décidé d’enrôler deux joueurs brésiliens à la fin du mois de janvier pour se renforcer : le milieu de terrain Williamis Souza et l’attaquant Everton Santos. Des transferts entrés dans l’histoire pour de mauvaises raisons.

Le fiasco Souza-Everton au PSG Ces Brésiliens restent à ce jour deux des plus grands fiascos de l’histoire du PSG. Souza disputera 17 matches dans la capitale, tandis qu’Everton ne réalisera que trois apparitions sous le maillot parisien. Invité de RMC cette semaine, Jérôme Alonzo s’est souvenu de l’arrivée des deux joueurs. « Nous, on pense qu’ils sont bons. Quand ils arrivent, on se dit ‘tiens, deux Brésiliens’, à l’époque, on avait besoin de renforts », s’est remémoré l’ancien portier du PSG, qui va rapidement déchanter.