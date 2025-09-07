Clash au Real Madrid : Une bagarre fuite déjà dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a une revanche à prendre sur le FC Barcelone. Lors des quatre confrontations entre les deux ennemis historiques du football espagnol, le club catalan a fait carton plein la saison passée. De quoi valoir des moqueries de la part des joueurs du Barça à Dean Huijsen en sélection. Mais la recrue estivale madrilène a lancé une menace.

Comme ce fut le cas la saison passée, le premier Clasico de l'exercice de Liga 2025/2026 aura lieu le dernier week-end d'octobre, à savoir le 26, au Santiago Bernabeu. Le résultat sera-t-il différent de l'année dernière lorsque le FC Barcelone n'avait fait qu'une bouchée du Real Madrid dans l'antre merengue (4-0) ? Dean Huijsen a déjà pris rendez-vous.

«Les joueurs du Barça me taquinent» Recruté par le Real Madrid au mois de mai dernier grâce à la clause libératoire présente dans son contrat à Bournemouth, Dean Huijsen s'est déjà imposé dans la défense centrale de la Casa Blanca en tant que titulaire. Appelé par Luis de la Fuente pour le rassemblement de l'Espagne en ce mois de septembre, Huijsen a fait une révélation assez cocasse sur l'atmosphère entre les joueurs espagnols et ceux du FC Barcelone. « En équipe nationale, certains me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid... Lorsque les joueurs du Barça me taquinent ».