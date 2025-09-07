Kylian Mbappé sur M6, le mariage parfait !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la parole de Kylian Mbappé se fait rare, ce dimanche soir, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France s’exprimera sur M6 à l’occasion de la nouvelle émission d’Anne-Sophie Lapix, le 2020. Un invité donc de prestige pour la première de ce programme. Mais pourquoi avoir choisi Mbappé ? Visiblement, ça avait tout l’air de l’invité parfait. Explications.

Ce dimanche soir, sur M6, Anne-Sophie Lapix va lancer sa nouvelle émission : le 2020. Et pour ce grande lancement, la journaliste recevra un invité de prestige, d’habitude très discret dans les médias. En effet, c’est Kylian Mbappé qui a accepté de répondre à ses questions en cette période de trêve internationale.

« On voulait une personnalité qui fédère, très populaire » Pour 20 Minutes, Anne-Sophie Lapix s’est confiée à propos de cette interview à venir avec Kylian Mbappé. C’est alors que la journaliste a expliqué que le joueur du Real Madrid avait tout de l’invité parfait pour lancer sa nouvelle émission : « On voulait une personnalité qui fédère, très populaire, notamment auprès d’un public jeune. La particularité de M6, c’est d’avoir le plus jeune public de la télé ».