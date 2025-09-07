Kylian Mbappé sur M6, le mariage parfait !

Alors que la parole de Kylian Mbappé se fait rare, ce dimanche soir, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France s’exprimera sur M6 à l’occasion de la nouvelle émission d’Anne-Sophie Lapix, le 2020. Un invité donc de prestige pour la première de ce programme. Mais pourquoi avoir choisi Mbappé ? Visiblement, ça avait tout l’air de l’invité parfait. Explications.
Ce dimanche soir, sur M6, Anne-Sophie Lapix va lancer sa nouvelle émission : le 2020. Et pour ce grande lancement, la journaliste recevra un invité de prestige, d’habitude très discret dans les médias. En effet, c’est Kylian Mbappé qui a accepté de répondre à ses questions en cette période de trêve internationale.
« On voulait une personnalité qui fédère, très populaire »
Pour 20 Minutes, Anne-Sophie Lapix s’est confiée à propos de cette interview à venir avec Kylian Mbappé. C’est alors que la journaliste a expliqué que le joueur du Real Madrid avait tout de l’invité parfait pour lancer sa nouvelle émission : « On voulait une personnalité qui fédère, très populaire, notamment auprès d’un public jeune. La particularité de M6, c’est d’avoir le plus jeune public de la télé ».
« On lui a formulé notre demande il y a des déjà pas mal de temps »
« C’est aussi le bon moment parce que c’est le début des éliminatoires de la Coupe du monde, une compétition que M6 diffusera l’an prochain. On lui a formulé notre demande il y a des déjà pas mal de temps et on a eu la bonne surprise que ce soit bien reçu », a ajouté Anne-Sophie Lapix à propos de Mbappé.