Mbappé : L'incroyable coup de gueule en plein direct !

Malgré son but qui a délivré l'équipe de France contre l'Ukraine vendredi soir, Kylian Mbappé n'a pas fait l'unanimité par sa prestation. Giovanni Castaldi reproche effectivement au capitaine des Bleus de vouloir en faire trop, notamment en occupant un poste de numéro 10 qui ne lui va pas du tout.

Buteur en fin de match, Kylian Mbappé a permis à l'équipe de France de s'imposer contre l'Ukraine (2-0). Et pourtant, le journaliste Giovanni Castaldi n'a pas été totalement convaincu par la prestation du capitaine des Bleus notamment lorsqu'il décide de redescendre sur le terrain.

Castaldi a des doutes sur le rôle de Mbappé « Dans l'état d'esprit, en première, il y a été. Il a pressé, il sait qu'il est regardé et dans cet aspect du jeu, il a répondu. En revanche, quand il décroche, je n'y arrive plus. Je trouve qu'il ralentit trop », lance-t-il au micro de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.