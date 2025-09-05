Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Une seule saison aura suffi à Kylian Mbappé pour s’imposer comme la nouvelle grande star du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a pris la place qui était autrefois attribuée à Vinicius Jr, qui a déçu lors de l’exercice 2024-2025. Xabi Alonso aurait donc mis un coup de pression au Brésilien pour qu’il retrouve son meilleur niveau.

Il n’a pas fallu longtemps à Kylian Mbappé pour s’imposer comme la nouvelle grande star du Real Madrid. Auteur de 44 buts lors de sa première saison dans la capitale espagnole, l’attaquant de 26 ans a été sacré Pichichi et Soulier d’or. Il n’en fallait pas plus à Florentino Pérez pour désigner le capitaine de l’équipe de France comme la tête du projet. Le champion du monde 2018 a ainsi pris une place autrefois attribuée à un certain Vinicius Jr.

Vinicius Jr a déçu au Real Madrid L’international auriverde a en effet déçu chez les Merengue la saison passée. Les dirigeants madrilènes attendaient de Vinicius Jr qu’il forme un duo de feu avec Kylian Mbappé. Mais finalement, le Brésilien a surtout semblé vivre dans l’ombre de son coéquipier. Xabi Alonso a donc été missionné pour réussir là où Carlo Ancelotti a échoué. Et dans cette optique, le coach espagnol aurait mis un coup de pression à Vinicius Jr.