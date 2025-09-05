Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Une seule saison aura suffi à Kylian Mbappé pour s’imposer comme la nouvelle grande star du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a pris la place qui était autrefois attribuée à Vinicius Jr, qui a déçu lors de l’exercice 2024-2025. Xabi Alonso aurait donc mis un coup de pression au Brésilien pour qu’il retrouve son meilleur niveau.
Vinicius Jr a déçu au Real Madrid
L’international auriverde a en effet déçu chez les Merengue la saison passée. Les dirigeants madrilènes attendaient de Vinicius Jr qu’il forme un duo de feu avec Kylian Mbappé. Mais finalement, le Brésilien a surtout semblé vivre dans l’ombre de son coéquipier. Xabi Alonso a donc été missionné pour réussir là où Carlo Ancelotti a échoué. Et dans cette optique, le coach espagnol aurait mis un coup de pression à Vinicius Jr.
Xabi Alonso lui a envoyé un coup de pression
Comme le rapporte SPORT, l’entraîneur du Real Madrid se serait montré très clair envers l’ailier de 25 ans. Xabi Alonso aurait fait savoir qu’il voulait des joueurs actifs à la récupération du ballon, surtout dans le secteur offensif. Kylian Mbappé aurait pris la mesure de cette consigne, mais pas Vinicius Jr jusqu’à présent. Le technicien de 43 ans n’a donc pas hésité à l’envoyer sur le banc pour donner une chance à Rodrygo. À voir si Vinicius Jr aura compris le message. À suivre...