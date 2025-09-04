Kylian Mbappé : Sa belle relation à Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jeune espoir du Real Madrid, Gonzalo García peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé chez les Merengue. Interrogé par El Chiringuito, l’attaquant de 21 ans est revenu sur sa belle entente avec l’ancienne star du PSG, arrivée dans la capitale espagnole l’été dernier et qui n’hésite pas à le guider en privé.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé est appelé à prendre plus d’importance sur le terrain, mais également dans le vestiaire, alors qu’il fêtera ses 27 ans à la fin de l’année. Interrogé par El Chiringuito, Gonzalo García est revenu sur le soutien que lui apportait l’ancienne star du PSG en privé.

La belle relation entre Mbappé et García « Kylian Mbappé est une personne très accessible, humble, il est très gentil, a confié l’attaquant de 21 ans. Il venait me féliciter et me remontait le moral. Il me donne des conseils sur les mouvements, et j'essaie toujours de regarder ce qu'il fait. Il faut toujours être attentif et essayer d'apprendre quelque chose. »