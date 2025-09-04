Kylian Mbappé «n’a plus envie», c’est terminé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui positionné comme attaquant de pointe au Real Madrid et en équipe de France, Kylian Mbappé s’était révélé comme ailier gauche à Monaco. Un poste auquel on ne devrait toutefois plus le revoir malgré son envie d’y revenir. En effet, aujourd’hui, le profil de Mbappé ne correspondrait plus à ce que demande le poste comme l’a expliqué Jérôme Rothen.

Refusant longtemps d’évoluer comme numéro 9, Kylian Mbappé s’est aujourd’hui fait à son poste. Que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, il évolue ainsi dans l’axe, délaissant ainsi son côté gauche. Pourtant, régulièrement, il est question d’une envie de Mbappé de retrouver cette position. Est-ce pour autant possible ? Pas sûr…

« Des choses que Kylian n’est plus habitué à faire » Au micro de RMC ce mercredi, Jérôme Rothen a expliqué que Kylian Mbappé ailier gauche, ça devrait être terminé. « Je dis juste que pour moi dans le football actuel, ce que demande un joueur de côté, c’est beaucoup d’efforts pour le collectif, une concentration sur le replacement. Des choses que Kylian n’est plus habitué à faire et n’a plus envie de faire. On le constate depuis maintenant 3 ans », a confié l’ancien Parisien.