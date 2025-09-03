Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid tient en ses rangs le Soulier d’or européen, à savoir le meilleur buteur des cinq grands championnats, en la personne de Kylian Mbappé. Toutefois, le numéro 10 de la Casa Blanca semble si distancé par Ousmane Dembélé et Lamine Yamal dans la course au Ballon d’or 2025 que son coéquipier Dani Carvajal l’a snobé en interview.

Le 22 septembre prochain se déroulera la traditionnelle cérémonie du Ballon d’or. Comme ce fut le cas lors des éditions précédentes, la soirée aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. Au sein du club de la capitale, Ousmane Dembélé s’est bâti une candidature parfaite pour le trophée individuel suprême de par ses 35 buts marqués la saison passée au cours de laquelle il a raflé tous les titres collectifs possibles hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea (0-3).

«Devenir un joueur qui marquera son époque» Ousmane Dembélé favori ? Lamine Yamal dispose d’une belle cote en Espagne pour ce Ballon d’or après avoir remporté le Trophée Kopa la saison passée. Joueur du Real Madrid et donc coéquipier de Kylian Mbappé en club et de Yamal avec La Roja, Dani Carvajal a refusé de concrètement prendre position sur la question du Ballon d’or en prenant le soin de tout de même dresser un portrait flatteur de la star de 18 ans du FC Barcelone. « Il faut que les gens comprennent que c'est compliqué. C'est un jeune de 18 ans qui est déjà un joueur clé dans un club comme le FC Barcelone, l'un des meilleurs au monde. Il commettra des erreurs, comme nous en avons tous commis. Mais au final, si tu es performant sur le terrain, que tu te donnes à fond et que tu as le talent qui est le tien, ce qui ne fait aucun doute, alors tu peux devenir un joueur qui marquera son époque ».