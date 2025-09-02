Lamine Yamal au Real Madrid : Le transfert de rêve annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mai dernier, Lamine Yamal (18 ans) prolongeait son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2031, confirmant son attachement à son club formateur. Une fidélité qui tranche avec les rêves longtemps nourris par son père, grand supporter du Real Madrid. Une volonté qui s’est prolongée, mais qui s’est évanouie au gré des décisions de son fils.

En mai dernier, le FC Barcelone frappait un grand coup en sécurisant l’avenir de sa pépite, Lamine Yamal, avec un contrat courant jusqu’en 2031. À seulement 18 ans, l’ailier droit représente déjà le présent, et bien sûr le futur de cette formation catalane. Pourtant, derrière cette signature se cache une histoire plus nuancée.

Le coup de cœur du clan Yamal pour le Real Madrid Comme l’a rappelé la journaliste Tracy Rodrigo, le père de Yamal a longtemps entretenu l’espoir de voir son fils porter les couleurs du Real Madrid. « La présence du père sur le devant de la scène a pu faire peur. Certains se souviennent que lorsque Lamine Yamal était à la Masia, le père était supporter du Real Madrid. Il avait un rêve, que son fils rejoigne le Real Madrid » a confié la journaliste de L’Equipe.