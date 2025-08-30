Lamine Yamal avec une femme plus âgée : L'incroyable punchline lâchée pour le conseiller !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Durant l'intersaison, Lamine Yamal a fait beaucoup parler de lui pour ses vacances, accompagné de femmes plus âgées. La star du FC Barcelone s'est ainsi retrouvée au centre de toutes les discussions. Face à cette situation, Freddy Adu, ancien grand espoir du football mondial, n'a pas manqué de lâcher un étonnant conseil à Yamal.

Alors que Lamine Yamal serait actuellement en couple avec la chanteuse Nicki Nicole, ses relations avec les femmes ont fait dernièrement parler. En effet, pendant ses vacances, la star du FC Barcelone était visiblement bien accompagnée, notamment par des femmes plus âgées. Et forcément, ça fait réagir...

« Mon conseil serait qu'il se concentre sur son art et qu'il s'entraîne » Rapporté par Marca, Freddy Adu est revenu sur les vacances de Lamine Yamal qui ont fait beaucoup de bruit étant donné les femmes qui l'accompagnaient. C'est ainsi qu'il a lâché : « Mon conseil serait qu'il se concentre sur son art et qu'il s'entraîne. Il y a de nombreuses distractions. Et je suis sûr qu'il y en a actuellement. J'ai vu dans les journaux qu'il était avec une femme plus âgée que lui, ou quelque chose comme ça, en vacances et tout le monde parlait de lui ».