Kylian Mbappé : L'union surprise ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a démarré la saison de manière impressionnante. Le club madrilène a remporté ses trois premiers matchs. Kylian Mbappé a notamment inscrit trois buts jusqu’à présent. Et les Merengue pourraient miser sur une union surprise avec Vinicius Jr, qui aurait fini par mettre son égo de côté pour s’associer au Français.

Le début de saison est radieux du côté du Real Madrid. Le club madrilène a réalisé un sans-faute en remportant ses trois premiers matchs. Kylian Mbappé s’est notamment montré à son avantage, en inscrivant trois buts. Vinicius Jr, lui, a eu un peu plus de mal. Et le Brésilien aurait fini par recevoir le message de Xabi Alonso.

Le Real Madrid a mis la pression à Vinicius Jr... En effet, l’entraîneur du Real Madrid a été déçu par l’attitude de l’ailier de 25 ans, et l’a donc remplacé par Rodrygo contre le Real Oviedo. De cette manière, le coach espagnol a cherché à faire comprendre à Vinicius Jr qu’il devait se mettre au service du collectif pour espérer garder sa place dans l’équipe. Et l’international auriverde aurait compris le message.