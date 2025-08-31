Mbappé : L'union qui le rend dingue

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison canon avec le Real Madrid, Kylian Mbappé peut compter sur une nouvelle dynamique au sein du club madrilène afin de se régaler offensivement. Le nouveau numéro 10 des Merengue est bien servi par Arda Güler. Une nouvelle association inédite dans la capitale espagnole qu’apprécie particulièrement Julien Escudé.

Le Real Madrid souhaite démarrer une nouvelle ère. Après une saison 2024-2025 très compliquée, le club madrilène a décidé de donner les clés du camion à Xabi Alonso. Le nouvel entraîneur des Merengue peut s’appuyer sur un Kylian Mbappé surmotivé, qui a déjà inscrit trois buts en deux matchs de championnat disputés. Le nouveau numéro 10 du Real souhaite clairement s’affirmer comme le vrai patron offensif des « Blancos ».

« Le Real manquait d'un joueur créatif comme Güler » Et pour cela, Kylian Mbappé peut compter sur les offrandes d’Arda Güler. Le phénomène turc est désormais titulaire au Real Madrid, et a déjà pu faire état de tout son talent créatif. « Depuis le départ de Kroos, le Real manquait d'un joueur créatif comme Güler. Un vrai meneur de jeu avec une vision, un toucher de balle et une justesse technique au-dessus de la moyenne. C'est un joueur rare qui voit plus de choses et bien plus vite que les autres, capable de trouver des lignes de passes que personne ne voit et de te mettre un ballon parfait où et quand il faut », analyse le Français Julien Escudé auprès de l’Equipe.