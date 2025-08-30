Zinédine Zidane : Discussions annoncées au Real Madrid !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À seulement 16 ans, Leo Lemaitre intrigue déjà les observateurs du football européen. Défenseur central gaucher de 1m94, le jeune Franco-Espagnol brille chez les équipes de jeunes du Real Madrid. Courtisé des deux côtés des Pyrénées, il semble pourtant se rapprocher de la France, à l’heure où la Coupe du monde U17 approche au Qatar.

À l’âge où la plupart des adolescents découvrent encore les bases du haut niveau, Leo Lemaitre fait déjà parler de lui. Ce défenseur central gaucher d’1m94 est un profil rare, et son gabarit impressionnant n’empêche pas une grande qualité technique. Né d’un père français et d’une mère espagnole, le joueur du Real Madrid U18 incarne un mélange de cultures qui attire les sélections nationales des deux pays.

La France va passer à l'offensive L’Espagne l’a déjà fait jouer à quatre reprises dans ses équipes de jeunes, preuve d’un intérêt certain. Pourtant, son absence de la dernière liste de Sergio Garcia, le sélectionneur espagnol U17, interroge. Du côté français, on s’active en coulisse pour le convaincre de rejoindre la sélection tricolore, avec en ligne de mire la Coupe du monde U17 prévue du 3 au 27 novembre prochain au Qatar.