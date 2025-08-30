Zinédine Zidane : Discussions annoncées au Real Madrid !

À seulement 16 ans, Leo Lemaitre intrigue déjà les observateurs du football européen. Défenseur central gaucher de 1m94, le jeune Franco-Espagnol brille chez les équipes de jeunes du Real Madrid. Courtisé des deux côtés des Pyrénées, il semble pourtant se rapprocher de la France, à l’heure où la Coupe du monde U17 approche au Qatar.
À l’âge où la plupart des adolescents découvrent encore les bases du haut niveau, Leo Lemaitre fait déjà parler de lui. Ce défenseur central gaucher d’1m94 est un profil rare, et son gabarit impressionnant n’empêche pas une grande qualité technique. Né d’un père français et d’une mère espagnole, le joueur du Real Madrid U18 incarne un mélange de cultures qui attire les sélections nationales des deux pays.
La France va passer à l'offensive
L’Espagne l’a déjà fait jouer à quatre reprises dans ses équipes de jeunes, preuve d’un intérêt certain. Pourtant, son absence de la dernière liste de Sergio Garcia, le sélectionneur espagnol U17, interroge. Du côté français, on s’active en coulisse pour le convaincre de rejoindre la sélection tricolore, avec en ligne de mire la Coupe du monde U17 prévue du 3 au 27 novembre prochain au Qatar.
Un nouveau renfort pour Zidane ?
Selon les informations de L’Équipe, le dossier Lemaitre est désormais ouvert à la Fédération française de football. Un membre de la direction technique nationale a confirmé que le jeune Madrilène allait être suivi de près : « On va le suivre, en effet, et peut-être l’inviter sur un rassemblement U17 ». Les signaux sont positifs puisque son entourage annonce qu’il voudrait défendre les couleurs de la France. Et si l’avenir lui réserve une trajectoire internationale, certains commencent déjà à l’imaginer dans une équipe de France dirigée par Zinédine Zidane, pressenti pour succéder à Didier Deschamps en 2026.