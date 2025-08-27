Signature au PSG : Zidane a dit oui !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lorsqu'il avait décidé de débarquer au poste d'entraîneur du PSG à l'été 1994, Luis Fernandez cherchait du sang neuf pour son équipe, et il avait notamment ciblé les profils de Zinedine Zidane et Christophe Dugarry avec qui un accord avait même été trouvé, avant que tout ne capote à la dernière minute. L'ancien coach du PSG raconte tout.

Les faits remontent à l'été 1994, alors que Zinedine Zidane, âgé de 22 ans à cette époque, n'était qu'un simple espoir du football français. Luis Fernandez venait tout juste d'être nommé sur le banc du PSG et cherchait plusieurs renforts offensifs afin de pallier la vente probable de Rai qui était annoncé partant cet été-là. Et c'est alors que la piste Zidane a été sérieusement exploitée par le PSG...

Zidane a dit «oui» au PSG Dans une interview accordée à L'EQUIPE, Fernandez raconte tout à ce sujet et confirme même avoir eu un oui de Zinedine Zidane pour son transfert au PSG : « En arrivant au PSG, on m’a souvent répété que Rai devait partir. Qu’il allait au Japon. Sur le moment, j’ai rencontré Zidane et Dugarry pour savoir s’ils étaient disponibles pour venir jouer au PSG. Ils m’avaient dit que oui », indique l'ancien entraîneur francilien.