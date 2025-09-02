Real Madrid : Kylian Mbappé signe, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour que Kylian Mbappé parvienne à s’intégrer au vestiaire du Real Madrid. Maîtrisant déjà le castillan avant son installation dans la capitale espagnole à l’été 2024, Mbappé a fait très forte impression dans le vestiaire du champion d’Europe de l’époque et notamment auprès de Jesus Vallejo.

Le 3 juin 2024, quelques jours seulement avant le coup d’envoi de l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé communiquait en parallèle de l’annonce officielle du Real Madrid, sur son arrivée en tant qu’agent libre à la Casa Blanca. Après sept saisons passées au PSG, Mbappé décidait de rejoindre le détenteur de quinze Ligues des champions.

L’intégration express de Mbappé après sa signature ! Dans la foulée de sa présentation dans un Santiago Bernabeu plein à craquer le 16 juillet 2024, Kylian Mbappé repartait en vacances avant de faire plus ample connaissances avec ses nouveaux coéquipiers dans le vestiaire du Real Madrid dont faisait partie Jesus Vallejo à cette époque.