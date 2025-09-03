Mbappé de retour en France, des discussions annoncées

L’équipe de France entame sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 avec deux premiers matchs face à l’Ukraine et à l’Islande. Dans un groupe rajeuni mais ambitieux, Kylian Mbappé aborde ce nouveau rassemblement dans la peau du capitaine, un rôle qu’il incarne de plus en plus pleinement. Son coéquipier Jules Koundé a donné son avis.
Les Bleus entament leur parcours vers le Mondial 2026. Ce rassemblement de septembre sera marqué par les éliminatoires face à l’Ukraine puis à l’Islande. Plusieurs cadres sont présents, à commencer par Kylian Mbappé, capitaine officiel de cette équipe de France. À 26 ans, le joueur du Real Madrid n’est plus seulement un atout offensif : il est devenu le visage d’un groupe en quête de continuité et de titres.
L'équipe de France est de retour
Présent en conférence de presse ce mercredi, Jules Koundé a donné son avis sur le nouveau rôle de Mbappé. Malgré son jeune âge, le champion du monde 2018 n'hésite pas à prodiguer des conseils à ses coéquipiers.
Le nouveau rôle de Mbappé validé
« J'ai toujours trouvé qu'il le faisait assez naturellement. Il est très présent pour ses coéquipiers, très ouvert à la discussion, il partage les responsabilités. Par le joueur qu'il est, il inspire le respect, la reconnaissance de ses coéquipiers. C'est assez naturel pour lui » a confié le joueur du FC Barcelone.