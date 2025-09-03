Mbappé de retour en France, des discussions annoncées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’équipe de France entame sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 avec deux premiers matchs face à l’Ukraine et à l’Islande. Dans un groupe rajeuni mais ambitieux, Kylian Mbappé aborde ce nouveau rassemblement dans la peau du capitaine, un rôle qu’il incarne de plus en plus pleinement. Son coéquipier Jules Koundé a donné son avis.

Les Bleus entament leur parcours vers le Mondial 2026. Ce rassemblement de septembre sera marqué par les éliminatoires face à l’Ukraine puis à l’Islande. Plusieurs cadres sont présents, à commencer par Kylian Mbappé, capitaine officiel de cette équipe de France. À 26 ans, le joueur du Real Madrid n’est plus seulement un atout offensif : il est devenu le visage d’un groupe en quête de continuité et de titres.

L'équipe de France est de retour Présent en conférence de presse ce mercredi, Jules Koundé a donné son avis sur le nouveau rôle de Mbappé. Malgré son jeune âge, le champion du monde 2018 n'hésite pas à prodiguer des conseils à ses coéquipiers.