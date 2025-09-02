Surprise, Didier Deschamps fait ses adieux en direct !

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2012, Didier Deschamps est toujours en place et l’été prochain il mènera l’équipe de France vers une nouvelle Coupe du monde. Mais ce sera sa dernière compétition officielle avec les Bleus, puisque le sélectionneur a déjà annoncé qu’il quittera son poste au terme de son contrat.

Il fait presque partie des meubles à Clairefontaine. En juillet prochain, cela fera quatorze ans que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Un véritable exploit qui fait de lui le sélectionneur français avec la plus grande longévité, loin devant Raymond Domenech et Michel Hidalgo. Au niveau national il va égaler l’Allemand Joachim Löw, mais ne se placera pas sur le podium, avec notamment un Guillermo Stábile qui a passé plus de 25 ans sur le banc de l’Argentine.

« J'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux » Mais toute belle histoire a une fin et celle entre Deschamps et l’équipe de France sera à l’été 2026, après la Coupe du monde. « A un moment, on en a marre de votre tronche. C'est Français. J'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux. La dernière année, oui. Après les critiques, il y en a toujours eu. Chacun peut avoir des avis différents, je ne regarde jamais derrière. J'aurais pu faire les choses de manière différente oui » a expliqué le sélectionneur ce lundi, en conférence de presse.