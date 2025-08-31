Equipe de France : La discussion secrète... avec Paul Pogba !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le printemps 2022, Paul Pogba n'a plus porté le maillot de l'équipe de France. Après une suspension pour dopage, le champion du monde tricolore a retrouvé chaussure à son pied en s'engageant à l'AS Monaco, mais n'a pas encore repris le chemin des terrains. Les Bleus attendront, mais un de ses coéquipiers a reçu la convocation tant escomptée : Maghnes Akliouche.

Paul Pogba en équipe de France ? Jérôme Rothen en « rêve ». C'est en effet le ressenti que le consultant de RMC a partagé pendant son émission Rothen s'enflamme de mercredi, quelques heures après la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les 5 et 9 septembre prochain, les Bleus affronteront l'Ukraine en Pologne et l'Islande au Parc des princes.

Deschamps appelle Akliouche... en attendant Pogba ? Pour le premier rassemblement de la dernière saison de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France, DD a fait le choix de convoquer Maghnes Akliouche pour la première fois de sa carrière en attendant la reprise de la compétition de son coéquipier Paul Pogba au club de la Principauté. Le milieu offensif de 23 ans pourrait donc célébrer ses premiers pas avec l'équipe de France A si jamais Deschamps venait à lui faire confiance sur ces deux matchs éliminatoires.