Après l’OM, un énorme clash révélé dans le vestiaire de l’équipe de France !

Invité de Génération After sur RMC, Samir Nasri est revenu sur ses années compliquées en équipe de France et notamment l’Euro 2012. Une compétition qui a cassé sa relation avec les Bleus selon lui, alors qu’une altercation entre joueurs s’était produite dans le vestiaire après la défaite face à la Suède (2-0) en phase de groupes.

À l’occasion de la sortie du commentaire « Samir Nasri : Rebelle » dimanche sur Canal+, Samir Nasri était l’invité de l’émission Génération After sur RMC mercredi soir. Le joueur formé à l’OM, qu'il a quitté en 2008, et passé ensuite par Arsenal et Manchester City est notamment revenu sur l’Euro 2012. Après son match nul contre l’Angleterre (1-1) et sa victoire face à l’Ukraine (2-0), l’équipe de France avait été battue par la Suède (2-0) lors de son dernier match de poules, alors que la qualification pour les quarts de finale était déjà acquise.

« Il y a des incidents dans le vestiaire, pas physique mais par la parole » « Ce match contre la Suède, on ne pouvait pas le gagner. Contre la Suède, on perd mais dans le groupe, c'est le feu, c'est le bordel. La journée du match de la Suède, c'est un bordel complet pour des tensions entre les joueurs, les femmes qui arrivent… À la fin du match, il y a des incidents dans le vestiaire, pas physique mais par la parole. Je demande à Laurent Blanc de faire une réunion avec tous les joueurs pour calmer la chose parce qu'on a un quart de finale qui arrive », a confié Samir Nasri.